المقاومة الإسلامية في العراق: استهداف قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا برشقة صاروخية أصابت هدفها بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 21:02

المقاومة الإسلامية في العراق: استهداف قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا برشقة صاروخية أصابت هدفها بشكل مباشر

منذ 38 mins 12 December، 2023
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