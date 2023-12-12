ابو حمزة: نقول لعوائل الأسرى الصهاينة إن الأرعن نتنياهو يعلم مصيره المحتم بعد الحرب وهو يعمل جاهدا على المماطلة والمراوغة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 21:02

ابو حمزة: نقول لعوائل الأسرى الصهاينة إن الأرعن نتنياهو يعلم مصيره المحتم بعد الحرب وهو يعمل جاهدا على المماطلة والمراوغة

منذ 46 mins 12 December، 2023
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