أبو حمزة: مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشودات العسكرية بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 21:04

أبو حمزة: مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشودات العسكرية بقذائف الهاون

منذ 52 mins 12 December، 2023
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