استشهاد شاب من حي الألمانية في جنين برصاص العدو الاسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء بالمدينة اليوم الى 7 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 19:34

استشهاد شاب من حي الألمانية في جنين برصاص العدو الاسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء بالمدينة اليوم الى 7

منذ 20 mins 12 December، 2023
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