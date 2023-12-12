انفجار قوي جديد يدوي في مخيم جنين بالضفة المحتلة وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 19:34

انفجار قوي جديد يدوي في مخيم جنين بالضفة المحتلة وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة

منذ 22 mins 12 December، 2023
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