باسيل: التمديد لقائد الجيش حالة غير طبيعية وشاذة

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي أن “التمديد لقائد الجيش حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق”.

وأكد أن “موقف التيار مبدئي وثابت ولا علاقة له بالشخص”، وقال: “كيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟”.

واعتبر أن “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة، وأصبح عنوانا لقلة الوفاء، فهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”.

ورأى باسيل أن “أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لرياض سلامة والتمديد لقائد الجيش”.