كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 16:30

كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 43 mins 12 December، 2023
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