‫بالفيديو| تشييع حاشد للشهيد المختار حسين كامل منصور في بلدة الطيبة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 15:40

‫بالفيديو| تشييع حاشد للشهيد المختار حسين كامل منصور في بلدة الطيبة جنوب لبنان

منذ 23 mins 12 December، 2023
الشهيد المختار حسين كامل منصور
تقارير مصورة - لبنان

غصّت بلدة الطيبة الجنوبية اليوم بجمهور المقاومة والأهالي حيث تم تشييع مختار البلدة الشهيد المختار حسين كامل منصور، الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي  يوم أمس الاثنين.

وفي تصريح له خلال مراسم التشييع، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “جمهور المقاومة خرج اليوم ليؤكّد تمسكه واحتضانه لهذه المقاومة وتشبثه بهذه الأرض”، مضيفًا أن “العدو حين ينهزم في الميدان، يرد باستهداف المدنيين في القرى الجنوبية”.

وشدّد فياض على أنّ “المقاومة ترد بشكل نوعي ومتفوّق، وستهزم العدو كما هزمته في السابق”.

من جهته قال شقيق الشهيد النائب السابق نزيه منصور :”كأننا بالمرحلة الأخيرة من التحرير في المنطقة وهذا الاستشهاد هو فخر لنا ولإهلنا ومنطقتنا”.

وتابع ” العدو يعيش على الدماء والقتل والمجازر ومسيرتنا تكلل بالدماء وستنتهي بالنصر”.

 

 

المصدر: قناة المنار

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