صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف الغزة ومدينة عسقلان المحتلة ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 11:56

صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف الغزة ومدينة عسقلان المحتلة ومحيطها

منذ 18 mins 12 December، 2023
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