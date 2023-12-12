اقراراً بعجزه في المواجهة البرّية مع المقاومة.. الاحتلال يضطر لمدّ قواته في خان يونس جوّاً

في مشهد يؤكد حجم المخاطر، التي تتعرض لها قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، اضطر جيش الاحتلال الاسرائيلي، للمرّة الاولى منذ حرب تموز عام 2006′′، ضدّ لبنان، للقيام بانزال معدات لقواته المتوغلة في خان يونس، جنوب قطاع غزّة، عبر عملية انزال جوّي.
وأظهر مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال، مشاهد لطائرة نقل من طراز «سي-130 جيه»، تابعة للسرب 103 في سلاح الجو الإسرائيلي، وهي تقوم بإسقاط المُعدات.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تنفيذ عملية إنزال جوي لإمدادات عسكرية لجنوده في خان يونس جنوب قطاع غزة، في أول عملية من نوعها منذ“حرب لبنان الثانية” عام 2006.
في بيان صادر عنه، قال جيش الاحتلال إنَه “تم خلال الأيام الماضية تنفيذ عملية إمداد لوجستي، تضمنت إسقاط نحو 7 أطنان من الإمدادات اللوجستية، لمئات الجنود الذين يقاتلون حاليا في خان يونس”.
وأوضح البيان، أنّه “تم تنفيذ الإمداد باستخدام طائرة من نوع سامسون تابعة للقوات الجوية، مبيّنا أن العملية تمت بـ“الإنزال المظلي”.
ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي أعلن قيامه بإنزال جوي لنحو سبعة أطنان من المُعدات، لمئات من جنود لواء تابع للفرقة 98، التي تنتشر في خان يونس جنوب غزة.
وفي اقرار للعجز عن ايصال المساعدات برّا، نقل بيان جيش الاحتلال عن ضابط لوجستي قوله“جزءٌ من ميزة الفرقة 98 هو معرفة كيفية توفير الخدمات اللوجستية حتى عندما لا يكون لديك وسيلة للوصول إلى القوات عن طريق البر”.
وبحسب بيان الجيش، فإن“هذه هي أول عملية إنزال جوي منذ حرب تموز “لبنان الثانية” عام 2006، في اشارة الى عملية الإنزال الفاشلة، التي نفّذتها في بعلبك شرق لبنان، والتي واكبها قصف جوي واشتباكات مع عناصر المقاومة، في 8 آب / أغسطس 2006.
المصدر: وكالات