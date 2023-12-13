قناة كان العبرية: حزب الله قصف 9 منازل “بالمطلة” عند الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجّهة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 23:42

قناة كان العبرية: حزب الله قصف 9 منازل “بالمطلة” عند الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجّهة

منذ 2 يوم 11 December، 2023
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