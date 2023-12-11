المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوة صهيونية حاولت تنفيذ عملية ابرار بحري قرب بحر المحافظة الوسطى وسط تحليق للطيران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 23:40

المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوة صهيونية حاولت تنفيذ عملية ابرار بحري قرب بحر المحافظة الوسطى وسط تحليق للطيران

منذ 1 ساعة 11 December، 2023
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