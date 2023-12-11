اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية الفندقومية جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 22:04

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية الفندقومية جنوب جنين

منذ 18 mins 11 December، 2023
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