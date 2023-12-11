اشتباكات ضارية قرب مدرسة تونس شرق حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 22:02

اشتباكات ضارية قرب مدرسة تونس شرق حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 44 mins 11 December، 2023
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