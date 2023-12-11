وزير الخارجية الاسباني: نكرر مرة أخرى طلبنا بوقف إطلاق النار في غزة لضمان تقديم المساعدات للسكان المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2023 - 22:00

وزير الخارجية الاسباني: نكرر مرة أخرى طلبنا بوقف إطلاق النار في غزة لضمان تقديم المساعدات للسكان المدنيين

منذ 44 mins 11 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة