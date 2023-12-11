اعلام العدو يؤكد إصابة منزلين في مستعمرة المطلة شمال فلسطين المحتلة نتيجة اطلاق صواريخ من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 22:00

اعلام العدو يؤكد إصابة منزلين في مستعمرة المطلة شمال فلسطين المحتلة نتيجة اطلاق صواريخ من لبنان

منذ 44 mins 11 December، 2023
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