وزارة الصحة في غزة: الآلية المتبعة لخروج الجرحى واهية وغير مجدية وراح ضحيتها المئات وهم ينتظرون دورهم للعلاج بالخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 18:48

وزارة الصحة في غزة: الآلية المتبعة لخروج الجرحى واهية وغير مجدية وراح ضحيتها المئات وهم ينتظرون دورهم للعلاج بالخارج

منذ 20 mins 11 December، 2023
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