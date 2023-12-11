سرايا القدس تقصف بالهاون تحشدات العدو الاسرائيلي في محاور القتال وتخوض معه اشتباكات ضارية وتؤكد مقتل عدد منهم في محور الشجاعية بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 18:48

سرايا القدس تقصف بالهاون تحشدات العدو الاسرائيلي في محاور القتال وتخوض معه اشتباكات ضارية وتؤكد مقتل عدد منهم في محور الشجاعية بغزة

منذ 28 mins 11 December، 2023
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