طائرات العدو الاسرائيلي تحلق على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس شمال لبنان وتخرق جدار الصوت فوق البحر تردد صداه في المناطق الساحلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 18:48

طائرات العدو الاسرائيلي تحلق على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس شمال لبنان وتخرق جدار الصوت فوق البحر تردد صداه في المناطق الساحلية

منذ 34 mins 11 December، 2023
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