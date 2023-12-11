إيهاب حمادة: نؤسس لمرحلة انتصار

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة “لسنا ممن يفرض علينا الشروط، نحمل إيماننا وقدرتنا وحقنا وقوتنا في المواجهة ونرسم الخريطة من خلال أبنائنا ومجاهدينا”. وخاطب “المراهنين على انتصار عدونا الإسرائيلي سواء في غزة وفلسطين أو في أي مكان آخر بأن رهاناتهم لطالما كانت خاسرة”.

وخلال مشاركته في تشييع الشيخ عياد ديب حمادة “أبو زينب”، في ملعب نادي التضامن الرياضي في مدينة الهرمل، أضاف حمادة “كونوا على ثقة بأننا منتصرون بُعَيد ساعة ان شاء الله، وأن دماء أطفالنا ونسائنا في غزة ولبنان وعلى امتداد جغرافيا المنطقة وجهاد مقاومينا سوف يغرق هذا العدو لينكفئ، ونحن نؤسس لمرحلة جديدة لانتصار كل هذه الأمة”.

المصدر: بريد الموقع