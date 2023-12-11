المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعاً ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 11 2023 - 13:42

المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعاً ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة

منذ 25 mins 11 December، 2023
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