إعلام العدو: إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ على حولون في ‫ضواحي تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2023 - 13:42

إعلام العدو: إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ على حولون في ‫ضواحي تل ابيب

منذ 1 ساعة 11 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة