كتائب القسام تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2023 - 13:42

كتائب القسام تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

منذ 2 ساعة 11 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة