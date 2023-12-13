لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف العدو.. وتزف شهيدين على طريق القدس

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة11:00‌‎ ‎ من‎ ‎صباح‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 تجمعاً ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السّماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏



‏﴿‌‎‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-12-2023 م ‌‎ ‎

‏27 جمادى الأولى 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00‌‎ ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وتم إصابتها إصابة مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-12-2023 م ‌‎ ‎

‏27 جمادى الأولى 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00‌‎ ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 موقع الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-12-2023 م ‌‎ ‎

‏27 جمادى الأولى 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌‏يوم الاثنين 11-12-2023 موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-12-2023 م ‌‎ ‎

‏27 جمادى الأولى 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 ‌‎من مساء‎ ‏يوم الإثنين 11-12-2023 تجمع مُشاة ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ‏(قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتمّ ‏تحقيق إصابات مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-12-2023 م ‌‎ ‎

‏27 جمادى الأولى 1445 هـ

وتفشل قيادة العدو في تقديم اي اجوبة لاسئلة المستوطنين الكثيرة حول الواقع العسكري والامني القاسي الذي فرضته المقاومة الاسلامية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ولمزيد من التفاصيل حول اخر التطورات على الجبهة اللبنانية الفسطينية مراسل المنار في جنوب لبنان سامر الحاج علي يوضح التالي..





شهداء على طريق القدس

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيدين المجاهدين علي لطفي فران “سعيد” من مدينة النبطية، وعباس حسن أرزوني “أبو زهراء” من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، الذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي لطفي فران “سعيد” من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسن أرزوني “أبو زهراء” من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



ونشر الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.



ملخص عمليات المقاومة

ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 10-12-2023:

أصدرت المقاومة الإسلامية الأحد بتاريخ 2023/12/10 سبعة (7) بيانات عسكرية تضمّنت ثماني (8) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:00 استهداف موقعَي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وإصابتهما إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعَي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:30 تدمير دشمة في موقع العبّاد يتحصّن فيها جنود العدو الإسرائيلي وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.

4- الساعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 10:00 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بطائرات مسيّرة انقضاضية على مقر قيادة مُستحدَث لجيش العدو الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وإصابة أهدافها بدقّة وإيقاع عددٍ من الإصابات في صفوف جنود العدو.

3- الساعة 15:35 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وفي سياق الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي معاد استهدف صباحاً اطراف بلدات يارين ومروحين والجبين وشيحين والناقورة وعيترون ورامية وعيتا الشعب.

وقصفت مدفعية العدو الصهيوني أطراف راشيا الفخار والفرديس بـ12 قذيفة عيار 155 ملم.

كما أفاد مراسلنا أن دبابة للعدو أطلقت عددا من القذائف باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، بالتزامن مع اطلاق النار من رشاشات متوسطة على المنطقة البحرية نفسها.

المشهد العسكري اليومي

ونشر موقع المنار انفوغرافا يلخص المشهد العسكري اليومي من عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، إضافة إلى تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية.

في ما يلي المشهد من الساعة العاشرة صباحاً ليوم 10-12-2023، وحتى العاشرة صباحاً ليوم 11-12-2023.

المصدر: موقع المنار