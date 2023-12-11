المقاومة الإسلامية تزف الشهيدين المجاهدين على طريق القدس علي فران “سعيد” وعباس أرزوني “أبو زهراء”

زفّت المقاومة الإسلامية الشهيدين المجاهدين على طريق القدس علي لطفي فران “سعيد” من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والشهيد عباس أرزوني “أبو زهراء” من بلدة طيرفلسيه الجنوبية.

وفي ما يلي نص بيان نعي الشهيد علي فران:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي لطفي فران “سعيد” من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وفي ما يلي نص بيان نعي الشهيد عباس أرزوني:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسن أرزوني “أبو زهراء” من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار