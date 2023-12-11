‫المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس عباس حسن  ‫أرزوني “ابو زهراء” من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 11:52

‫المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس عباس حسن  ‫أرزوني “ابو زهراء” من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 11 December، 2023
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