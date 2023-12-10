استطلاع رأي لشبكة سي بي إس نيوز: 61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2023 - 22:58

استطلاع رأي لشبكة سي بي إس نيوز: 61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

منذ 6 mins 10 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة