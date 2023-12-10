التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 22:58

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق

منذ 40 mins 10 December، 2023
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