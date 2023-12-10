هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يحتجز 142 أسيرة من غزة بينهن طفلات رضيعات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 21:28

هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يحتجز 142 أسيرة من غزة بينهن طفلات رضيعات

منذ 38 mins 10 December، 2023
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