13 شهيداً معظمهم أطفال وعشرات الإصابات في قصف صهيوني استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 21:24

13 شهيداً معظمهم أطفال وعشرات الإصابات في قصف صهيوني استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 34 mins 10 December، 2023
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