كتائب القسام: دمرنا 44 آلية عسكرية في كافة محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 21:26

كتائب القسام: دمرنا 44 آلية عسكرية في كافة محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة

منذ 55 mins 10 December، 2023
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