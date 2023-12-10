‫الجيش الصهيوني يعترف بمقتل ضابط برتبة ملازم خلال المعارك في  ‫قطاع غزة ما يرفع اجمالي عدد قتلاه بحسب زعمه منذ 7 اكتوبر الى 426  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 19:56

‫الجيش الصهيوني يعترف بمقتل ضابط برتبة ملازم خلال المعارك في  ‫قطاع غزة ما يرفع اجمالي عدد قتلاه بحسب زعمه منذ 7 اكتوبر الى 426 

منذ 19 mins 10 December، 2023
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