الجيش الصهيوني يعترف بمقتل ضابط برتبة ملازم خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع اجمالي عدد قتلاه بحسب زعمه منذ 7 اكتوبر الى 426 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 19:56
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الجيش الصهيوني يعترف بمقتل ضابط برتبة ملازم خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع اجمالي عدد قتلاه بحسب زعمه منذ 7 اكتوبر الى 426
منذ 19 mins
10 December، 2023
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خسائر الجيش الصهيوني
طوفان الأقصى
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