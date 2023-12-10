وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن مقتل ضابط “إسرائيلي” متأثراً بإصابته خلال المعارك شمال قطاع غزة يوم الجمعة الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 19:56

وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن مقتل ضابط “إسرائيلي” متأثراً بإصابته خلال المعارك شمال قطاع غزة يوم الجمعة الماضي

منذ 1 ساعة 10 December، 2023
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