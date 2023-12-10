“يديعوت أحرونوت”: من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وصورّهم تبيّن أنهم من المدنيين وليسوا عناصر في حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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“يديعوت أحرونوت”: من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وصورّهم تبيّن أنهم من المدنيين وليسوا عناصر في حماس
منذ 8 mins
10 December، 2023
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