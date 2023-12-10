قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 09:16

قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

منذ 3 ساعة 10 December، 2023
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