تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2023 - 05:52

تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس

منذ 12 mins 10 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة