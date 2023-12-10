مظاهرات في مدن وعواصم عالمية للمطالبة بوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ غزة

شهد العديد من العواصم والمدن العالمية مظاهرات حاشدة تأييداً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وللمطالبة بوقف مذابح الاحتلال بحق أهله.

وتزامنا مع امتناع الحكومة البريطانية عن تأييد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان على غزة تظاهر المئات في العاصمة لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ودعوة حكومة بلادهم إلى تغيير موقفها الداعم لكيان الاحتلال.

وشاركت في المظاهرة عدة جمعيات حقوقية منها تحالف “أوقفوا الحرب” وحملة “التضامن مع فلسطين”.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ندد المشاركون فيها بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والصمت الدولي حيال ما يقترف من مجازر بحق الفلسطينيين.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية.

وانطلقت في العاصمة الرومانية بوخارست مظاهرة حاشدة من أمام مبنى الحكومة الرومانية تطالب بوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ غزة وأطفالها محذرة من تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء العدوان.

واستنكر المشاركون في المظاهرة التي حملت عنوان “معاً من أجل غزة ومن أجل وقف المجزرة في فلسطين” قيام الاحتلال الإسرائيلي بقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة ولا سيما الأطفال، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف المجزرة في فلسطين المحتلة ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال وإنقاذ أطفال غزة.

ونظم آلاف الإندونيسيين في جاكرتا مظاهرة تضامنية دعما للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أكدوا فيها استنكارهم للمعايير المزدوجة للدول الغربية تجاه حقوق الإنسان والحريات.

واستنكر المشاركون الدعم الأميركي لكيان الاحتلال الذي يرتكب المذابح بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة مقاضاة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية ودعوا إلى الاستمرار في دعم الفلسطينيين ومقاطعة المنتجات والشركات التي تدعم الاحتلال.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 64 إلى 17700 شهيد و48780 جريحاً.

المصدر: مواقع