مراسل المنار: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع قوات “اليونيفيل” قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 21:38

مراسل المنار: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع قوات “اليونيفيل” قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة

منذ 13 mins 9 December، 2023
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