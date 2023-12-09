نقل 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك غزة إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 19:58

نقل 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك غزة إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع اليوم

منذ 2 mins 9 December، 2023
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