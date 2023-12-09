العدو الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في أجواء غرب خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 19:50

العدو الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في أجواء غرب خانيونس بغزة

منذ 22 mins 9 December، 2023
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