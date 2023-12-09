كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 19:50

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 2 ساعة 9 December، 2023
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