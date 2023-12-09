المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 19:50

المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 9 December، 2023
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