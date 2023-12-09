القوات المسلحة اليمنية: نعلن منع مرور السفن الى الكيان الصهيوني من أي جنسية اذا لم يدخل الى غزة حاجتها من الغذاء والدواء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2023 - 19:50

القوات المسلحة اليمنية: نعلن منع مرور السفن الى الكيان الصهيوني من أي جنسية اذا لم يدخل الى غزة حاجتها من الغذاء والدواء

منذ 2 ساعة 9 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة