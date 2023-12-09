النائب فضل الله: العدو الاسرائيلي ليس في موقع فرض الشروط

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “العدو الاسرائيلي ليس في موقع فرض الشروط، هو غير قادر على فرض شروطه على المقاومة في غزة وهو ليس في موقع أن يفرض الشروط على لبنان”.

وقال فضل الله خلال جولة له السبت في مدينة بنت جبيل لتفقد الأهالي الصامدين والاطلاع على الأماكن المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية إن “يد العدو ليست العليا في الميدان وأنما فقط في التدمير والقتل”، واعتبر ان “الانتصار في غزة سيكون انتصارا لنا جميعاً وللأمة العربية والاسلامية ولكل الأحرار في العالم”، لافتاً إلى أن “الميدان هو الذي يتحكم الآن في المسار العام لهذه المواجهة”.

وأشار فضل الله إلى أن “التهديدات الاسرائيلية هي تهديدات جوفاء لا قيمة لها والصهاينة يعرفون من تجربتهم في حرب تموز 2006، ومن تجربتهم من 82 الى 2000، ومن 2000 الى 2006، أنه في لبنان لا إمكانية لهم بعد لتحقيق إنجازات وانتصارات”، واضاف “تهديداتهم كلها في سياق الكلام الفاضي وهذا جزء من محاولات رفع المعنويات في الداخل الصهيوني، وطمأنة المستوطنين في الشمال الذين يضغطون على قادة العدو، لأنهم لأول مرة يضطرون الى النزوح بهذه الطريقة وهذا لم يحصل من الـ48 الى اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام