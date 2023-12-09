مراسل المنار: 10 شهداء وعشرات الإصابات في قصف منزل في الشطر الغربي بخانيونس وسيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 13:42

مراسل المنار: 10 شهداء وعشرات الإصابات في قصف منزل في الشطر الغربي بخانيونس وسيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى المكان

منذ 1 min 9 December، 2023
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