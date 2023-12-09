مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 13:50

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان

منذ 31 mins 9 December، 2023
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