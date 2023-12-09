منظمة أوكسفام: الفيتو الأميركي على قرار وقف إطلاق النار مسمار آخر في نعش “مصداقية” الولايات المتحدة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 13:48

منظمة أوكسفام: الفيتو الأميركي على قرار وقف إطلاق النار مسمار آخر في نعش “مصداقية” الولايات المتحدة الأميركية

منذ 32 mins 9 December، 2023
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