كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 13:48

كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون

منذ 33 mins 9 December، 2023
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