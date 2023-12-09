كتائب القسام تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 13:48

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 33 mins 9 December، 2023
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