كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة “الياسين 105” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 13:48

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة “الياسين 105”

منذ 34 mins 9 December، 2023
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